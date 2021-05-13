أحمد السقا يودع "نسل الأغراب" بصورة مع محمد سامي وطاقم العمل

حرص الفنان أحمد السقا على توديع طاقم عمل مسلسله "نسل الأغراب"، الذى انتهى عرضه أمس ضمن الموسم الرمضاني ٢٠٢١، كما حرص على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد السقا صورتين له، واحدة برفقة طاقم أبطال "نسل الأغراب"، والأخرى من أحد مشاهد الحلقة الأخيرة، ظهر فيها وهو جالسًا في انتظار "غفران"،وعلق عليهم قائلاً:"الوداع يا أغراب وكل عام وأنتم بخير".





مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.