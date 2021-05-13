أصوات الإذاعة المحلية لمحافظة بورسعيد تبث أغاني العيد



بثت الاذاعة المحلية لمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس أغاني اهلا بالعيد مرحب بالعيد، وذلك في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.



وكانت محافظة بورسعيد قد استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك بإعلان حالة الطوارئ بكافة المديريات والأحياء، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.



وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدي صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أم القرى في حي الضواحي مع الألاف من أهالي الحي، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.