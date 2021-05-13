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المؤشرات اليابانية تنخفض إلى ادني مستويتها في اربع شهور

الخميس 13/مايو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تراجعت الأسهم اليابانية يوم الخميس، إذ بلغ المؤشر  نيكي أدنى مستوياته في أربعة أشهر، إذ هوت أسهم مجموعة سوفت بنك وأسهم أخرى مرتفعة الثمن بفعل مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وهبط نيكي 2.49 بالمئة إلى 27448.01 نقطة، ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير. وعلى مدار الجلسات الثلاث الماضية، فقد المؤشر 7.01 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ اضطراب الأسواق في مارس آذار 2020.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة ليبلغ 1849.04 نقطة ويلامس قاع ثلاثة أشهر.

تسبب ارتفاع صادم للتضخم في الولايات المتحدة، والذي نُشر يوم الأربعاء، في إثارة المخاوف من أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وانخفض سهم سوفت بنك 7.8 بالمئة، إذ طغت المخاوف بشأن تقييمات محفظتها على إعلانها عن أرباح غير مسبوقة لشركة يابانية.

 

 

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