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محافظ الفيوم يتبادل التهنئة من أبناء المحافظة بمسجد ناصر الكبير

الخميس 13/مايو/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الأوقاف.

تناولت خطبة العيد والتي ألقاها الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتًا الى ضرورة ترشيد الزيارات الإجتماعية بين المواطنين للحد من إنتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل، للحفاظ على أنفسنا وأهالينا، مشيرًا الى أهمية الصدقات، كما أكد على نشر روح التسامح بين جميع طوائف الشعب، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، مناشدًا باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
محافظ الفيوم يتبادل التهنئة من أبناء المحافظة بمسجد ناصر الكبير
محافظ الفيوم يتبادل التهنئة من أبناء المحافظة بمسجد ناصر الكبير
محافظ الفيوم يتبادل التهنئة من أبناء المحافظة بمسجد ناصر الكبير
محافظ الفيوم يتبادل التهنئة من أبناء المحافظة بمسجد ناصر الكبير
محافظ الفيوم يتبادل التهنئة من أبناء المحافظة بمسجد ناصر الكبير
محافظ الفيوم يتبادل التهنئة من أبناء المحافظة بمسجد ناصر الكبير

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