أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع من جديد

ارتفع الذهب يوم الخميس بدعم آمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد السندا الامريكية ي أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أبريل .

و صعد الذب 0.1% إلى 1816.63 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات الفورية، وذلك بعد نزول بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1817.40 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة من ذلك المؤشر الصادر لأسعار المستهلكين والتوقعات في السوق الآن هي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى فعل شيء حيال التضخم".

لكنه أضاف أن الاتحادي يؤكد على أن التضخم سيكون مؤقتا بما لا يثير مخاوف لديه بشأن تعديل أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل نيسان، مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم.

ورفع ذلك القلق عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين استقر الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2881.61 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.90 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1211.87 دولار.