Advertisements

اسعار النفط تهبط مع ارتفاع اصابات كورونا في الهند

الخميس 13/مايو/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تراجعت  اساعار النفط يوم الخميس عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، إذ تسببت مخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا بالهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، في انحسار موجة صعود كانت بدعم توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك بعودة قوية للطلب.

وخسر  خام برنت  66 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 68.66 دولار للبرميل بعدما كان قد ارتفع يوم الأربعاء واحدا بالمئة. وهبط غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 65.41 دولار للبرميل، وذلك بعد صعود 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا في مذكرة "يبدو مسار أسعار الخام صعوديا، لكن لحين تحسن الوضع في الهند، ربما يعاني غرب تكساس الوسيط لاجتياز مرتفعات أوائل مارس (آذار)".

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الأربعاء إن الطلب على النفط يتجاوز المعروض بالفعل، وإنها تتوقع أن تزداد الفجوة بشكل أكبر حتى إذا رفعت إيران الصادرات.

وفي اليوم السابق، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لعودة قوية للطلب العالمي على النفط في 2021، مع طغيان أثر النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

لكن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث تجتاح سلالة من فيروس كورونا المناطق الريفية في أقسى 24 ساعة منذ بدء الجائحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الهند الهند اسعار النفط

أخبار تهمك

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعة و 21 دقيقة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار النفط اليوم الاثنين اليوم الاثنين 17-2-2020

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس بعد هبوط المخزونات الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب اجتماع "أوبك+"

أسعار النفط ترتفع وتعوض خسائرها خلال التعاملات المبكرة

"أوبك" تخفض صادرات الخام 1.84 مليون برميل في يونيو

وزير الطاقة الروسي يتوقع عجزا في اسواق النفط خلال يوليو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

05:19 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق