اسعار النفط تهبط مع ارتفاع اصابات كورونا في الهند

تراجعت اساعار النفط يوم الخميس عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، إذ تسببت مخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا بالهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، في انحسار موجة صعود كانت بدعم توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك بعودة قوية للطلب.

وخسر خام برنت 66 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 68.66 دولار للبرميل بعدما كان قد ارتفع يوم الأربعاء واحدا بالمئة. وهبط غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 65.41 دولار للبرميل، وذلك بعد صعود 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا في مذكرة "يبدو مسار أسعار الخام صعوديا، لكن لحين تحسن الوضع في الهند، ربما يعاني غرب تكساس الوسيط لاجتياز مرتفعات أوائل مارس (آذار)".

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الأربعاء إن الطلب على النفط يتجاوز المعروض بالفعل، وإنها تتوقع أن تزداد الفجوة بشكل أكبر حتى إذا رفعت إيران الصادرات.

وفي اليوم السابق، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لعودة قوية للطلب العالمي على النفط في 2021، مع طغيان أثر النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

لكن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث تجتاح سلالة من فيروس كورونا المناطق الريفية في أقسى 24 ساعة منذ بدء الجائحة.