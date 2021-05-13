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السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد الماسة (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 10:11 ص
رقية جمال
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة تستعرض لحظة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الماسة في العلمين الجديدة.

وحضر الصلاة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وعدد من المسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.

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