Advertisements

محافظ القاهرة يتفقد ممشى أهل مصر وحديقة الفسطاط فى أول أيام عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وحديقة الفسطاط، لمتابعة الإلتزام بغلقهما تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة لمنع التجمعات فى أول أيام عيد الفطر، لمواجهة فيروس كورونا.

وفى ذات السياق أكد محافظ القاهرة، أن العاصمة خصصت أرقام للابلاغ عن أى مخالفات، أو استغاثات، وتشغيل غرف العمليات على مدار الساعة بالإضافة إلى الخطوط الساخنة ، حيث يمكن المواطنين التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496 ، و114 والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك والمتابعة اليومية للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كذلك تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة انحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة .

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات .

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

منذ 33 دقيقة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يضع ثنائي الأهلي على الدكة أمام صن داونز

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

05:19 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق