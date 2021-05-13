وكيل الأوقاف بقنا: الالتزام بإجراءات كورونا فرض (فيديو)

قال الشيخ محمد محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن صلاة العيد بالمحافظة تم أداءها على أكمل وجه وكان هناك انضباطا كاملا من الجمهور فيما يتعلق بالدخول وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي مع الوعي بدرجة كبيرة من المواطنين.





وأضاف "الطراوي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل الوضع الحالي فرض من فروض الدين للحفاظ على صحتنا ومجتمعاتنا، مشيرًا إلى أن الأئمة والدعاة وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف قنا تقوم بتجهيز وتعقيم وتنظيف وتطهير المساجد منذ 4 أيام، وتمت شعائر صلاة العيد في 2242 مسجد بقنا دون رصد أي مخالفة أو سلبية واحدة.



