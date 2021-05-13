رئيس مدينة ابشواى يشكر إدارة أوقاف وأهالى المركز لتمسكهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية





أدى الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرحمة بابشواي.



حيث هنأ رئيس المركز أهالي مركز ابشواي خاصة وأهالي محافظة الفيوم وجموع الشعب المصري بعيد الفطر المبارك



كما أشاد بإدارة أوقاف ابشواي والقائمين على المساجد بمركز ابشواي لتمسكهم بتعليمات الوقاية وحضور المصلين ملتزمين بالكمامات وسجادات الصلاة الخاصة والمسافات الآمنة بين المصلين.



كما وجه سيادته الشكر لأهالي مركز ابشواي لوعيهم والتزامهم بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية والتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الأستاذ محمد موسي، نائب رئيس المركز والأستاذ شعبان عمر سكرتير عام المركز وإدارة العلاقات العامة وفضيلة الشيخ جمال عبدالهادي مدير أوقاف ابشواي إماما وخطيبا للصلاة.