محافظ القاهرة: تزويد المستشفيات وسيارات الإسعاف بالأكسجين للتعامل مع الحالات الطارئة (صور)

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الصحة بالقاهرة رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضي على الوجه الأكمل.





وأشاد محافظ القاهرة، بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء أزمة كورونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.



وأشار المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة انحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.









