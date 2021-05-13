ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين

يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر البطولة.





يتصدر أحمد ياسر ريان جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف، متساويًا مع عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي بنفس عدد الأهداف.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-





أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 10 أهداف.

عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.

أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف

أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 10 أهداف.

محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.

عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 9 أهداف.

حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.

يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 8 أهداف.

رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.

رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف.



