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نهائي الحلم.. موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 13/مايو/2021 - 10:30 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق تشيلسي الإنجليزيين، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

وتأهل نادي تشيلسي للدور النهائي بعد إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع المباراتين.

كما نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وتشيلسي،يوم 29 مايو الجاري، على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بالعاصمة التركية اسطنبول.

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

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نهائي الحلم مانشستر سيتي رياضة دوري ابطال اوروبا تشيلسي

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