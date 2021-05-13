ابنة هادي الجيار تُعلق على عرض مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان

أبدت مشيرة هادي الجيار ابنة الفنان الراحل هادي الجيار رأيها في عرض مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان، مُوضحة أن قيمة المسرحية لن تتجدد بنوعية لونها، سواء ملونة أو أبيض وأسود، فسوف تظل قيمتها ثابتة، ويكمن ذلك في عظمة أداء الممثلين بها، ولنصها المسرحي، وعشق الجماهير لها، وحفظهم لإفيهاتها الخالدة، وتغييرها لمفاهيم المسرح آنذاك.



وقالت مشيرة الجيار في تصريحات صحفية لها، أنها ليست مع فكرة تلوين المسرحية؛ لأنها ستغير بعض الشئ من المظهر الذي اعتاد عليه المشاهدين على مدار ما يزيد عن 40 عامًا، مُبدية استغرابها من سبب تغييرهم لعمل ناجح أحبه الجهور بهذه الهيئة.





"مدرسة المشاغبين" بطولة عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي وسهير البابلي وحسن مصطفى.