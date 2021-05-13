وفدا من كنيسة ماري جرجس بابشواي يهنئون رئيس المركز وأهالي ابشواي بعيد الفطر المبارك





إستقبل الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي

، بمحافظة الفيوم، بمكتبه بديوان مجلس مدينة ابشواي، وفدا رفيع المستوى من كنيسة ماري جرجس بابشواي وعلى رأسهم القمص بولا النقلوني وكيل مطرانية الفيوم، والقس صموائيل لطفي والأستاذ فاضل لطيف والأستاذ إسحاق صموئيل، حيث قام الوفد بنقل التهاني القلبية من الاخوة الاقباط الي السيد رئيس المركز وجميع أهالي مركز ابشواي بمناسبة عيد الفطر المبارك.



مؤكدين على مبدأ الأخوة والكيان الواحد ودوام المحبة، بحضور الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري، والأستاذ محمد موسي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة والأستاذ شعبان عمر، سكرتير عام المركز وإدارة العلاقات العامة بالوحدة.