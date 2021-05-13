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لليوم الثاني على التوالي.. أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا في الهند

الخميس 13/مايو/2021 - 10:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من أربعة آلاف وفاة بكوفيد-19 لليوم الثاني على التوالي، بينما بقيت حالات العدوى اليومية المسجلة دون 400 ألف لليوم الرابع على التوالي.

 

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 362727 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجمل عدد الإصابات إلى 23.7 مليون.

 

ورصدت الهند، ارتفاعًا في عدد الوفيات بواقع 4120 إلى 258317 وفاة إجمالا.

 

وكان الارتفاع الحاد في عدد الإصابات والوفيات، تزامن مع بطء عمليات التحصين، رغم أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أعلن أن اللقاحات ستكون متاحة لكل البالغين اعتبارا من الأول من مايو.

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