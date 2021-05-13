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البنك الأهلي يضم موهبة حدائق الأهرام في كرة اليد

الخميس 13/مايو/2021 - 10:44 ص
يوسف طارق زين
يوسف طارق زين
الفجر الرياضي
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تعاقد نادي البنك الأهلي مع يوسف طارق زين لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي حدائق الأهرام مواليد 99 ولاعب الأهلي السابق ليلعب ضمن صفوفه بداية من الموسم الجديد . 

ويعتبر يوسف طارق زين الملقب بالجناح الطائر من المواهب الصاعدة في كرة اليد و كان من أميز لاعبي فريقه لهذا حرص مسئولو البنك الأهلي علي ضمه لصفوف فريقهم لدعمه بدوري المحترفين . 

وأعرب يوسف طارق عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى فريق بحجم البنك الأهلي.
 
ووجه يوسف طارق الشكر إلي مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام برئاسة المهندس محمد نافع علي الموافقة علي رحيله إلي نادي البنك الأهلي.

انتقال طارق كان بتوجيهات من الكابتن عمرو الجيوشي رئيس جهاز كرة اليد بالبنك الاهلي و مجلس الادارة برئاسة السيد/ داوود سمير  والسيد/ اشرف العلقامي نائب رئيس مجلس الادارة والسيد /أحمد شندي عضو مجلس الادارة وبحضور الكابتن / محمد شوقي ميدو المدير الادارى

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يوسف طارق زين

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