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أسعار الذهب اليوم الخميس 13-5-2021

الخميس 13/مايو/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13مايو 2021.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13-5-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 918.70 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 842.15 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 803.88 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 689.03 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 535.91 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 459.35 جنيه

سعر الجنيه الذهب يسجل 6431.00 جنيه

سعر الأونصة تسجل 28572.00 جنيه

سعر كيلو الذهب يسجل 918698.00 جنيه

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