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مصرع سائق وابنته في حريق سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

الخميس 13/مايو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بسيارة سوزوكى فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة سوزوكى فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة وابنته.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة سوزوكى فان "ف وس 3729"، كانت قادمة من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية في اتجاهها إلى محافظة الفيوم، ونشب الحريق لشبب غير معلوم، ما أدى إلى مصرع "حسين.م" 38 سنة، سائق سيارة، وابنته "حنين" 8 سنوات، ونجاة 6 آخرين دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

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