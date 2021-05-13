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سعر الدولار اليوم الخميس ١٣-5-2021
الخميس 13/مايو/2021 - 10:50 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس ١٣ مايو 2021.
سعر الدولار اليوم الخميس ١٣-5-2021 في مصر
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
15.650 للشراء
15.730 للبيع
كريدى أجريكول
15.630 للشراء
15.730 للبيع
بنك التنمية الصناعية
15.630 للشراء
15.730 للبيع
اتش اس بى سى HSBC
15.630 للشراء
15.730 للبيع
البنك المصرى الخليجى
15.630 للشراء
15.730 للبيع
البنك العربي الأفريقي الدولى
15.630 للشراء
15.730 للبيع
بنك التعمير والإسكان
15.630 للشراء
15.730 للبيع
بنك بلوم
15.630 للشراء
15.730 للبيع
مصرف أبوظبى الإسلامى
15.630 للشراء
15.730 للبيع
المصرف العربى الدولى
15.620 للشراء
15.720 للبيع
بنك الإسكندرية
15.620 للشراء
15.720 للبيع
بنك الكويت الوطني NBK
15.620 للشراء
15.720 للبيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات
15.620 للشراء
15.720 للبيع
البنك المركزى المصرى
15.618 للشراء
15.745 للبيع
بنك مصر
15.610 للشراء
15.710 للبيع
البنك الأهلي المصري
15.610 للشراء
15.710 للبيع
بنك قناة السويس
15.610 للشراء
15.710 للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB)
15.610 للشراء
15.710 للبيع
البنك الأهلى اليونانى
15.610 للشراء
15.710 للبيع
بنك مصر إيران التنمية
15.610 للشراء
15.710 للبيع
المصرف المتحد
15.610 للشراء
15.710 للبيع
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