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سعر الدولار اليوم الخميس ١٣-5-2021

الخميس 13/مايو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس ١٣ مايو 2021.

سعر الدولار اليوم الخميس ١٣-5-2021 في مصر 

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
 15.650 للشراء
15.730 للبيع

  كريدى أجريكول
 15.630 للشراء
15.730 للبيع

  بنك التنمية الصناعية
 15.630 للشراء
15.730 للبيع

  اتش اس بى سى HSBC
 15.630 للشراء
15.730 للبيع

  البنك المصرى الخليجى
 15.630 للشراء
15.730 للبيع

  البنك العربي الأفريقي الدولى
 15.630 للشراء
15.730 للبيع

  بنك التعمير والإسكان
 15.630 للشراء
15.730 للبيع

  بنك بلوم
 15.630 للشراء
15.730 للبيع

  مصرف أبوظبى الإسلامى
 15.630 للشراء
15.730 للبيع

  المصرف العربى الدولى
 15.620 للشراء
15.720 للبيع

  بنك الإسكندرية
 15.620 للشراء
15.720 للبيع

  بنك الكويت الوطني NBK
 15.620 للشراء
15.720 للبيع

  البنك المصرى لتنمية الصادرات
 15.620 للشراء
15.720 للبيع

  البنك المركزى المصرى
 15.618 للشراء
15.745 للبيع

  بنك مصر
 15.610 للشراء
15.710 للبيع

  البنك الأهلي المصري
 15.610 للشراء
15.710 للبيع

  بنك قناة السويس
 15.610 للشراء
15.710 للبيع

  البنك التجاري الدولي (CIB)
 15.610 للشراء
15.710 للبيع

  البنك الأهلى اليونانى
 15.610 للشراء
15.710 للبيع

  بنك مصر إيران التنمية
 15.610 للشراء
15.710 للبيع

  المصرف المتحد
 15.610 للشراء
15.710 للبيع

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