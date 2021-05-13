حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس ١٣ مايو 2021.





سعر الدولار اليوم الخميس ١٣-5-2021 في مصر





البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

15.650 للشراء

15.730 للبيع





كريدى أجريكول

15.630 للشراء

15.730 للبيع





بنك التنمية الصناعية

15.630 للشراء

15.730 للبيع





اتش اس بى سى HSBC

15.630 للشراء

15.730 للبيع





البنك المصرى الخليجى

15.630 للشراء

15.730 للبيع





البنك العربي الأفريقي الدولى

15.630 للشراء

15.730 للبيع





بنك التعمير والإسكان

15.630 للشراء

15.730 للبيع





بنك بلوم

15.630 للشراء

15.730 للبيع





مصرف أبوظبى الإسلامى

15.630 للشراء

15.730 للبيع





المصرف العربى الدولى

15.620 للشراء

15.720 للبيع





بنك الإسكندرية

15.620 للشراء

15.720 للبيع





بنك الكويت الوطني NBK

15.620 للشراء

15.720 للبيع





البنك المصرى لتنمية الصادرات

15.620 للشراء

15.720 للبيع





البنك المركزى المصرى

15.618 للشراء

15.745 للبيع





بنك مصر

15.610 للشراء

15.710 للبيع





البنك الأهلي المصري

15.610 للشراء

15.710 للبيع





بنك قناة السويس

15.610 للشراء

15.710 للبيع





البنك التجاري الدولي (CIB)

15.610 للشراء

15.710 للبيع





البنك الأهلى اليونانى

15.610 للشراء

15.710 للبيع





بنك مصر إيران التنمية

15.610 للشراء

15.710 للبيع





المصرف المتحد

15.610 للشراء

15.710 للبيع



