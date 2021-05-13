الطالع الفلكي الخَمِيس 13/5/2021..عِيد سَعِيد!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 14 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّرْطَان من 12 مايو - 24 مايو.





اليوم 5 بَشْنَسْ قبطى ، 13 أيّار رُومى ، غُرّة شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (طب مُمكن تيجى تُجعُد جنبى عشان الوحى؟) -إتفضّلى يا مُلهِمَة أؤعدى جنبُه.(صلاح قابيل من فيلم بطل من ورق-1988)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*غُرّة شهر شوّال العَرَبى

تَسَمّتْ الشّهورالعربيّة ذات الأصل القمرى بحسَب ما يتّفق لها من الأحوال و الأحداث للعرب، فكما سَمّت شعبان لأجل تشعّبهم وتفرّقهم للبحث عن المياه، و رمضان لكثرة الرّمض والحرّ الّذي صادفهم خلاله فكذلك الأمر فيما يخصّ شهر شوّال، فهو مأخوذ من الشّول بمعنى الارتفاع ولا يزال العامّة إلى اليوم يعنون بذلك فيقولون (شالها) يعنى رفعها عن الأرض والسبب الأوّل أنّ الثّمار والزّروع جفّت فيه، فالخير فيه يرتفع (ينشال)، تشويل لبن الإبل/توقف-جف لبنها،والسبب الثّاني أنّ النّاقة تمتنع عن البعير فلا تدعه يطأها، فيُقال شالت النّاقة ، شهر شوّال هو دابرفى حضارة ثمود ، فرع فى حضارة سبأ ، وهو شهر شيبان عند ربطه بالتقويم الشمسى أما الإسم الجاهلى القمرى فهو وَاغِل.





(الشمس فى الثّور تُسدّس نبتُون فى الحُوت -غربيّاً-تُروبيكال سِيسْتِمْ)

الشمس فى الثور تقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينها وبين نبتُون فى الحُوت وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى السّابعة و 45 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





أحلامك/نبتون فى الحوت (قد) يتوقف تحقيقها لواقع ملموس على حجم ثروتك الملموسة /الشمس فى الثور ، مهما كان حلمك بسيطاً فسوف تحتاج لقدر ولو ضئيل من الثروة الملموسة لتحقيق هذا الحلم ،من جهةٍ أخرى فأحلامك وإبداعاتك وخيالك الخصب/نبتون فى الحوت (قد) تتسبب لك فى ثروة ملمُوسة/الشمس فى الثور ، هكذا نجح ستيفن كينج ودان بروان فى التحول لفئة الأثرياء ببيعهما لقصص وروايات لشركات السّينما العالمية لم تكلفهم سوى بعض الأوراق و الأقلام وخيالهم الخصب.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الفقراء والمُحتاجين لهم نصيب من الفرحة على يديك بمشيئة الله تَعَالى ، بذلك تُشبع شعورك بالرّضا عن نفسك و استمتاعك بفرحة العيد مع أسرتك.





برج الثور: لقاء عاطفى وارد إن كنت عازباًعليك أن تكون واضحاً فيه بشأن حالتك المالية ومركزك الإجتماعى ، فإما قبولك بحالتك أو اللعنة للأبد.





برج الجوزاء: المُطلقات وأصحاب العلاقات العاطفيّة المقطوعة هم الأكثر حظاً إن أرادو إعادة المياه لمجاريها،بعد أكثر من محاولة وبأكثر من أسلوب.





برج السّرطان: إتصالات هاتفيّة رغم أنها قد تبدو مُبّددة للمال لكنها مفيدة لتقوية أواصر صِلَة الرّحِمْ لأفراد كثيرين فى وقتٍ قصير ، فلاتبخل.





برج الأسد: قد تتواجد فى منزل عميد العائلة وسط أقاربك وأهلك ، إنتبه من تعليقات سخيفة لاتقصدها لكنها كافية لإفساد جوّ الفرحة العامة.





برج العذراء: لاترفض دعوة لزيارة أو مُقابلة فقد تجد فى زيارتك نصفك الحلو المفقود أو مشروعك التجارى الذى تبحث عنه.





برج الميزان: أنت من أنصار الإحتفالات المنزلية مع العائلة ،لكن تأكد أنك لن تُصاب بالتخمة أو تلبك معوى بخلط أنواع مُختلفة من الأطعمة فى وقتٍ واحد.





برج العقرب: إن كنت فى طريقك للخطبة فالإشارة خضراء بمشيئة الله تَعَالى ، إن كنت مُتزوّجاً فوظّف طاقتك لأداء واجباتك الزوجيّة.





برج القوس: فرحة الأعياد فرصة مُناسبة لإصلاح علاقة مُتضرّرة ، أو تقوية الجيّدة ، صلة الرّحم وأداء الواجبات الإجتماعيّة قد تبدو ثقيلة لكن مردودها كبير.





برج الجدى: إبتعد عن الأماكن المُزدحمة أو التشابك مع أشخاص ليسو من مستواك ، إبتعدعن الدهماء ولاتتواجد إلا بمكان يليق بك وبأسرتك.





برج الدّلو: زيارات قد تجد نفسك حاضراً فيها فتمسّك بالإتزان ولا تتباسط مع الجميع ، مزحة غير مقصودة قد تزعجك وأنت من قد يسببها.





برج الحوت: الصّديق وقت الضّيق ، قد تقوم بمساعدة أحدهم مالياً فى السرّ ، لحفظ ماء الوجه فأبق عليه طىّ الكتمان فى بطن الحوت.



