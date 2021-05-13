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قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

الخميس 13/مايو/2021 - 11:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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يواجه نادي ريال مدريد نظيره فريق غرناطة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب نويفو لوس كارمينيس، معقل الفريق الأندلسي.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

وإليكم قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة في بطولة الدوري الإسباني:

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الدورى الإسباني

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