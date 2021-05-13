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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 13-5-2021

الخميس 13/مايو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 13-5-2021

بلد الوليد  X فياريال – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 2                    

إيبار X ريال بيتيس – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1

غرناطة   X ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1  

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