



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 13-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 13-5-2021





بلد الوليد X فياريال – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 2





إيبار X ريال بيتيس – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1





غرناطة X ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1



