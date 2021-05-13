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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 13-5-2021
الخميس 13/مايو/2021 - 11:08 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 13-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 13-5-2021
بلد الوليد X فياريال – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 2
إيبار X ريال بيتيس – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1
غرناطة X ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1
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