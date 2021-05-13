



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 13-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 13-5-2021





أستون فيلا X إيفرتون – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium





مانشستر يونايتد X ليفربول – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



