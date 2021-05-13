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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 13-5-2021

الخميس 13/مايو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 13-5-2021

أستون فيلا X إيفرتون – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد X ليفربول – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

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