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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 13-5-2021
الخميس 13/مايو/2021 - 11:09 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 13-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 13-5-2021
أستون فيلا X إيفرتون – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد X ليفربول – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
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