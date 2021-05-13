Advertisements

وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك

الخميس 13/مايو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أدى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الملك فيصل بمطار القاهرة الدولي مع عدد من العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة، ثم قام سيادته بجولة تفقدية لعدد من المواقع المختلفة لمتابعة سير العمل أول أيام عيد الفطر المبارك بمرافقة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم 3 للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول بالصالات والإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية في ظل جائحة كورونا وكذا تفقد حركة المهبط ومتابعة منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات ومكتب مبيعات مصرللطيران والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال، ثم اعقبها بزيارة لبرج المراقبة لمتابعة الحركة الجوية وانتظام حركة التشغيل وكذا زيارة مركز العمليات المتكامل التابع لمصرللطيران IOCC لمتابعة انتظامية جدول تشغيل الرحلات.

وخلال الجولة ألتقي وزير الطيران بعدد من العاملين بالمطار ورجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار وهنأهم بعيد الفطر مشيدا بدورهم المشرف وتواجدهم فى مواقع عملهم أول أيام العيد والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار،كما شدد الطيار محمد منار علي ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمطار وعلى متن الطائرات وكافة المباني والمنشآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع ووجه سيادته بتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات امام المسافرين وتقديم خدمات متميزة الى جميع العملاء.

و إلتقى وزير الطيران بعدد من المسافرين وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وإستمع إلى أرائهم ومدى رضاءهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم بالمطار وعلى متن الطائرات.

و في نهاية الجولة وجه الطيار محمد منار التهنئة لكافة العاملين بقطاع الطيران المدني متمنيًا لهم مزيد من التقدم والنجاح من أجل إستكمال مسيرة التنمية بقطاع الطيران المدني المصري وتقديم خدمة تليق بضيوف جمهورية مصر العربية.
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك

أخبار تهمك

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

منذ 34 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يضع ثنائي الأهلي على الدكة أمام صن داونز

منذ ساعة و نصف

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

05:19 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق