وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر المبارك

أدى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الملك فيصل بمطار القاهرة الدولي مع عدد من العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة، ثم قام سيادته بجولة تفقدية لعدد من المواقع المختلفة لمتابعة سير العمل أول أيام عيد الفطر المبارك بمرافقة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة.



بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم 3 للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول بالصالات والإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية في ظل جائحة كورونا وكذا تفقد حركة المهبط ومتابعة منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات ومكتب مبيعات مصرللطيران والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال، ثم اعقبها بزيارة لبرج المراقبة لمتابعة الحركة الجوية وانتظام حركة التشغيل وكذا زيارة مركز العمليات المتكامل التابع لمصرللطيران IOCC لمتابعة انتظامية جدول تشغيل الرحلات.



وخلال الجولة ألتقي وزير الطيران بعدد من العاملين بالمطار ورجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار وهنأهم بعيد الفطر مشيدا بدورهم المشرف وتواجدهم فى مواقع عملهم أول أيام العيد والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار،كما شدد الطيار محمد منار علي ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمطار وعلى متن الطائرات وكافة المباني والمنشآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع ووجه سيادته بتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات امام المسافرين وتقديم خدمات متميزة الى جميع العملاء.



و إلتقى وزير الطيران بعدد من المسافرين وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وإستمع إلى أرائهم ومدى رضاءهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم بالمطار وعلى متن الطائرات.



و في نهاية الجولة وجه الطيار محمد منار التهنئة لكافة العاملين بقطاع الطيران المدني متمنيًا لهم مزيد من التقدم والنجاح من أجل إستكمال مسيرة التنمية بقطاع الطيران المدني المصري وتقديم خدمة تليق بضيوف جمهورية مصر العربية.