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موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام صن داونز

الخميس 13/مايو/2021 - 11:00 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يخوض نادي الأهلي اختبارا صعبا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة فريقه السابق، على أن يلعب النجم أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب التونسي علي معلول الذي يعاني من إصابة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم، حسين الشحات وصلاح محسن ومحمد شريف.

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