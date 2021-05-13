رغم قيود الاحتلال.. تفاصيل امتلاء الأقصى بالمصلين في صلاة العيد



صلاة عيد الفطر في الأقصى



أدى نحو 100 ألف مصلٍ اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال.



وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة العيد لعام 1442 هجريا، في فلسطين والقدس وهو الساعة 6:15 حسب التوقيت الصيفي في فلسطين.



قدوم المصلين



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المصلين قدموا من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.



وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.



صلاة الغائب



وأدى المصلون، صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضي عام 48.



فرحة العيد



وأظهر الشعب الفلسطيني، فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، حسب خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم.



وكانت امتدت الاحتجاجات على التوترات في القدس، لتشمل المجتمعات العربية.



ونُظمت احتجاجات على اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وأعرب المتظاهرون عن دعمهم للفلسطينيين في حي الشيخ جراح، حيث تواجه عدة عائلات إخلاء منازل يطالب بها يهود.

رغم القيود المحددة التي فرضتها قوات الاحتلال، استطاع قرابة 100 ألف مصلٍ، أداء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، معبرين عن فرحتهم.ويرصد "الفجر"، مشاهد أداء الشعب الفلسطيني لصلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى.