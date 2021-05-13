Advertisements

رغم قيود الاحتلال.. تفاصيل امتلاء الأقصى بالمصلين في صلاة العيد

الخميس 13/مايو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

رغم القيود المحددة التي فرضتها قوات الاحتلال، استطاع قرابة 100 ألف مصلٍ، أداء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، معبرين عن فرحتهم.

ويرصد "الفجر"، مشاهد أداء الشعب الفلسطيني لصلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى.

صلاة عيد الفطر في الأقصى

أدى نحو 100 ألف مصلٍ اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة العيد لعام 1442 هجريا، في فلسطين والقدس وهو الساعة 6:15 حسب التوقيت الصيفي في فلسطين.

قدوم المصلين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المصلين قدموا من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

صلاة الغائب

وأدى المصلون، صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضي عام 48.

فرحة العيد

وأظهر الشعب الفلسطيني، فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، حسب خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم.

وكانت امتدت الاحتجاجات على التوترات في القدس، لتشمل المجتمعات العربية.
 
ونُظمت احتجاجات على اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وأعرب المتظاهرون عن دعمهم للفلسطينيين في حي الشيخ جراح، حيث تواجه عدة عائلات إخلاء منازل يطالب بها يهود.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يضع ثنائي الأهلي على الدكة أمام صن داونز

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

05:19 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق