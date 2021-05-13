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حدائق القناطر خالية من مظاهر ورواد العيد تطبيقا للإجراءات الاحترازية

الخميس 13/مايو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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خلت حدائق وشوارع القناطر الخيرية من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2021، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة خوفا من انتشار فيروس كورونا، فيما نفذ رؤساء المراكز والمدن بباقي أنحاء المحافظة حملات للتأكد من منع تجمعات المواطنين.

وشهد كورنيش النيل والحدائق في مدينة القناطر "منتجع الغلابة" خلوها رواد العيد ومظاهره في أول أيام عيد الفطر حيث جرى الإغلاق التام لكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات بالقناطر بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف اللواء محمد سالم رئيس المدينة.

وشهدت القناطر إجراءات أمنية مشددة وغلق الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، وجرى غمر الحدائق بالمياه وخلوها من المواطنين.

وأكد اللواء محمد سالم رئيس المدينة، أنه شدد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات المحافظ، بمتابعة الإجراءات الاحتزارية من خلال غرف العمليات المشكلة من نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء والأجهزة المعاونة على مدار الساعة ورصد أي مخالفات ومتابعة سير المرافق، مع متابعة إجراءات غلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات ومنع الرحلات النيلية وذلك منعا للاختلاط والتزاحم طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

أضاف سالم أنه قرر غلق كل الحدائق والمتنزهات بالمدينة أمام أي زائرين طوال أيام عيد الفطر المبارك لمنع التجمعات للمواطنين سواء داخل الحدائق أو على الكورنيش للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفي.

وقال رئيس المدينة إنه تم تشكيل لجان متابعة طوال إجازة العيد للمرور على الكورنيش والحدائق لضبط أي مخالفات علاوة على نهر النيل وأماكن نزول بعض المواطنين للاستحمام في المياه بالمخالفة مما يعرض حياتهم للخطر حيث جرى وضع لافتات تحذر من النزول للاستحمام للشباب والصبية حتى لا تحدث وقائع غرق لهم ويمر العيد بسلام على الجميع.

وتابع المهندس أشرف درويش، مدير عام ري القناطر حدائق وزارة الري بالقناطر الخيرية لمتابعة التعليمات الوزارية باستمرار غلق الحدائق خلال اول ايام العيد ومتابعة مراجعة نوبتجيات التأمين والنظافة والري للحدائق للمحافظة عليها خلال فترة العيد.
حدائق القناطر خالية من مظاهر ورواد العيد تطبيقا للإجراءات الاحترازية
حدائق القناطر خالية من مظاهر ورواد العيد تطبيقا للإجراءات الاحترازية
حدائق القناطر خالية من مظاهر ورواد العيد تطبيقا للإجراءات الاحترازية
حدائق القناطر خالية من مظاهر ورواد العيد تطبيقا للإجراءات الاحترازية

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