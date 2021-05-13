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بمناسبة عيد الفطر.. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية

الخميس 13/مايو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدية لأسر شهداء القطاع الطبى فى المستشفيات الجامعية وشملت (سجادة رُسم عليها صورة الشهيد، ومبلغ مالي، وشاشة تليفزيون حديثة LED، وكحك عيد الفطر المبارك).

وقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء جامعات (القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، عين شمس، حلوان، بني سويف، سوهاج، طنطا، الزقازيق، المنصورة، قناة السويس، المنوفية، الفيوم، الأزهر) بزيارة أسر الشهداء بمنازلهم، وتسليمهم هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أسر الشهداء؛ تقديرًا من السيد الرئيس لشهداء القطاع الطبي من الجيش الأبيض.

ونقل الدكتور خالد عبدالغفار والسادة رؤساء الجامعات رسالة شكر وتقدير من الرئيس لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، أكدوا من خلالها "أن كافة الشهداء الأبطال سيظلوا في عقل وقلب مصر، وأن مصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها".

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن تقدير الدولة لأبطال الجيش الأبيض من قطاع المستشفيات الجامعية (الذي يضم 115 مستشفى جامعي يتردد عليها سنويا أكثر من 20 مليون مواطن سنويا) ينشدون الخدمات الطبية والعلاجية، من بينها 30 مستشفى جامعي للعزل تقدم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بمصابى فيروس كورونا المستجد، فإنه يدفع لاستمرار العمل بكل إخلاص في مواجهة هذه الجائحة العالمية، كما يدعم قدرات القطاع الصحي في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري.
بمناسبة عيد الفطر.. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية
بمناسبة عيد الفطر.. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية
بمناسبة عيد الفطر.. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية
بمناسبة عيد الفطر.. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية
بمناسبة عيد الفطر.. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية
بمناسبة عيد الفطر.. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية
بمناسبة عيد الفطر.. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية
بمناسبة عيد الفطر.. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية

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