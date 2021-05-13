وزير النقل: دخول برج إشارات شبرا وقليوب في الخدمة (صور)

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج اشارات شبرا والمنطقه الاوتوماتيكيه بين شبرا وقليوب في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الاسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، وبدخول تلك المنطقه في الخدمة أعلن الوزير دخول ١٦٦ كم الخدمه من إجمالي ٢٠٨ كم.





يأتي ذلك بناءا علي توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.





وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و١٥ برج ثانوي و٨٠ مزلقان ) وتم حتى الآن دخول عدد ١٣ برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا ) و١٢ ابراج ثانويه و٦٧ مزلقان لافتا الى أن برج اشارات شبرا يتحكم في عدد ٦١ سيمافور ضوئي وعدد ٣٥ موتور تحويله.



