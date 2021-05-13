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وزير النقل: دخول برج إشارات شبرا وقليوب في الخدمة (صور)
الخميس 13/مايو/2021 - 11:18 ص
مارينا بشارة
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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج اشارات شبرا والمنطقه الاوتوماتيكيه بين شبرا وقليوب في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الاسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، وبدخول تلك المنطقه في الخدمة أعلن الوزير دخول ١٦٦ كم الخدمه من إجمالي ٢٠٨ كم.
يأتي ذلك بناءا علي توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و١٥ برج ثانوي و٨٠ مزلقان ) وتم حتى الآن دخول عدد ١٣ برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا ) و١٢ ابراج ثانويه و٦٧ مزلقان لافتا الى أن برج اشارات شبرا يتحكم في عدد ٦١ سيمافور ضوئي وعدد ٣٥ موتور تحويله.
وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفًا أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية. ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر ٢٠٢١.
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