سمية الخشاب تكشف عن حقيقة إنهاء خلافها مع أحمد سعد





كشفت الفنانة سمية الخشاب عن كواليس الصورة الشهيرة التي انتشرت لها مؤخرًا من كواليس تصوير مسلسل "موسى"، والتي ظهرت فيها مع طليقها الفنان أحمد سعد والفنان محمد رمضان.



وقالت سمية الخشاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر قناة اكسترا نيوز أنها تفاجئت بمحمد رمضان يتحدث معها ويستأذنها في مشاركة أحمد سعد في المسلسل بأغنية مشهد حفل الزفاف، لافتة إلى أنها وافقت على الفور.



وعن تصالحها مع أحمد سعد بعد تصوير المشهد أكدت أنها لم تتحدث معه قبل تصوير المشهد، سوى أنها ألقت التحية عليه أثناء تصويره.



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة