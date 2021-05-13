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سلالة كورونا الهندية المتحورة تتسلل إلى روسيا

الخميس 13/مايو/2021 - 11:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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عثرت الحكومة الإقليمية في مقاطعة أوليانوفسك الروسية، اليوم الخميس، على السلالة الهندية من فيروس كورونا لدى طلاب أجانب يدرسون بجامعة هذه المقاطعة.

 

وأكدت السلطات الصحية الروسية، انتشار عدوى "كوفيد – 19" بين طلاب أجانب  يدرسون في جامعة مقاطعة أوليانوفسك كانوا قد وصلوا من الهند أواخر أبريل وأوائل مايو، مشيرة إلى أن 52 طالبا أجنبيا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات.

 

وأصدرت السلطات المحلية، بيانًا قالت فيه: "جرى السبت الماضي عقد اجتماع طارئ في المنطقة بشأن تفشي  كوفيد – 19 بين الطلاب الأجانب، والذي وقع في نهاية أبريل. وتحدث القائم بأعمال الحاكم مع رئيسة  الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، حول اكتشاف سلالة هندية جديدة من فيروس كورونا في المنطقة، تم العثور عليها في طلاب أجانب".

 

وسيخضع  فندق "سوفيتسكايا"، حيث يعيش الطلاب الأجانب، والمغلق حاليا، لعملية تطهير كاملة.

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