في زمن كورونا.. كيف التزم المواطنين بالإجراءات بأول صلاة عيد؟

التزام المصلين



تصدر ارتداء الكمامات، مشهد صلاة عيد الفطر المبارك، حيث التزم المصلون، بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع حرص أئمة المساجد أيضًا على توعية المصلين بضرورة الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعى داخل المساجد.



التزام المساجد



كما التزمت المساجد بتوجيهات وزارة الأوقاف، بفتح المساجد قبل الصلاة بعشرة دقائق وغلقها بعد الصلاة بعشرة دقائق، وتراوحت مدة التكبير لحوالى 7 دقائق، فيما كانت الخطبة في حدود 10 دقائق.



وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العلمين الجديدة، وسط إجراءات احترازية ضد كورونا.



ورافق الرئيس، كلًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أول محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.



وكانت وزارة الأوقاف، وجهت مديرى المديريات في جميع المحافظات بمراجعة قوائم المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، والتى سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها، والتأكد من جاهزيتها لأداء صلاة العيد.



كما شددت على ضرورة تعميم منشورات بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة لصلاة العيد فى المساجد وتعليق لافتات توعية للمصلين للالتزام بهذه الضوابط.

لعل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كورونا، تصدرت صلاة عيد الفطر، في عدد من المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، بجميع المحافظات.ويرصد "الفجر"، التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في أول صلاة عيد في زمن كورونا.