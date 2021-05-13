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جهود مكثفة لأجهزة محافظة الجيزة لمتابعة الأعمال ورصد المخالفات خلال إجازة عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤلى الأحياء والمراكز والمدن ومختلف الأجهزة والمديريات والإدارات المعنية بالمحافظة بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الشارع ورصد المخالفات والتأكد من إنتظام العمل وتقديم كافة الخدمات للمواطنين وتوعيتهم بضرورة الإلتزام بالإجراءات وحرص الدولة وقيادتها على سلامتهم.

وفى هذا السياق وجه مركز ومدينة منشأة القناطر حملات مكثفة للرقابة ورصد المخالفات والتى أسفرت عن غلق 2 مقهى مخالف وتحرير 6 محاضر تجاوز لمواعيد الغلق و6 محاضر إشغال طريق، كما تم رفع 120 طن قمامة بنطاق القرى وشوارع المدينة ونقلها للمقالب العمومية التابعة للمحافظة.

ورصدت فرق المتابعة بحي الدقى أحد المقاهى المخالفة لمواعيد الغلق بمحيط نادى الصيد حيث تم على الفور غلق وتشميع المقهى، بالإضافة لرفع الإشغالات بشوارع التحرير والسودان وسليمان جوهر وتحرير 4 محاضر إشغال طريق و9 محاضر عدم إرتداء كمامة بوسائل النقل الجماعية.

وقام حى العجوزة بشن عدد من الحملات التى شملت شوارع ( جزيرة العرب، حسين الجيزاوى، عمارات البترول، العلمين، الرشيد ) والتى أسفرت عن مصادرة 50 كرسى و 2 ثلاجة وفاترينة عرض و 4 أنبوبة كبيرة و 2 ترابيزة بلاستيك و 7 طقطوقة.

وشنت أجهزة حى الوراق عدة حملات شملت شوارع ( كورنيش النيل، الغاز، ترعة السواحل، ملف سيما، القومية، طناش، جزيرة محمد، العروبة، عشرة، المعهد الدينى) والتى أسفرت عن تحرير 24 محضر متنوع ومصادرة عدد 45 شيشة و75 كرسى و 4 سماعة و 6 شاشة تلفزيون و ريسيفر و 2 أنبوبة بوتاجاز كبيرة و3 ترابيزات.

وبنطاق مركز ومدينة البدرشين تم غلق وتشميع عدد 5 حالات مخالفة عبارة عن 3 مقاهى ومحل و ورشة ومصادرة 24 حالة إشغال و 5 شيش وتحرير عدد 6 محاضر عدم إرتداء الكمامة.

كما تم رش وتعقيم كافة المساجد المقرر أداء صلاة عيد الفطر بها بنطاق مركز ومدينة الواحات البحرية، ومن خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية تم غلق 3 حالات مخالفة عبارة عن محل للأدوات الصحية بمدينة الباويطى و محل للملابس بقرية منديشة و ورشة لحام بنطاق قرية الزبو وتحرير 7 محاضر لعدم إرتداء الكمامة.

ومن خلال التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تمكن مركز ومدينة البدرشين من رفع المخلفات بنطاق الوحدة المحلية بقرية الشوبك الغربى و قرية المرازيق وتجريد الأتربة بطريق مصر أسيوط الزراعى بإجمالى حمولة قدرها 65 طن.

وفي ذات السياق تم رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى ( المقاطفية، كفر قاسم، ميت القائد ) وتجريد طرق ( الضبعى، برنشت) بمركز ومدينة العياط.

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