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النهائي المرتقب.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي

الخميس 13/مايو/2021 - 11:32 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره فياريال الإسباني، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021.

تأهل فريق فياريال إلى النهائي، بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف في الذهاب والتعادل سلبيًا دون أهداف في لقاء الإياب.

بينما وصل مانشستر يونايتد إلى الدور النهائي على حساب روما، رغم الهزيمة بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب، لكنه فاز ذهابًا بنتيجة 6-2، ليتأهل بنتيجة 8-5 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 26 مايو الجاري، على أرضية ملعب "بي جي إي أرينا" في مدينة دانسك البولندية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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نهائي الدوري الاوروبي ة مانشستر يونايتد وفياريال

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