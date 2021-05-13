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الموت يُفجع المطرب حمو بيكا

الخميس 13/مايو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن المطرب الشعبي حمو بيكا منذ قليل عن وفاة والدة زوجته، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب حمو بيكا منشورًا قال فيه:" البقاء لله وحده توفيت الي رحمه الله تعالي السيدة الفاضلة والده زوجة الفنان حمو بيكا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي سياق آخر، طرح حمو بيكا مؤخرًا مهرجان جديد بعنوان "نفديكي يا فلسطين"، بمشاركة علي قدورة ونور التوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وذلك لدعم فلسطين بعد الأحداث العنيفة التي تعرض لها حي الشيخ جراح.

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