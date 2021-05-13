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"كاف" يرفض طلب الأهلي قبل مواجهة صن داونز
الخميس 13/مايو/2021 - 11:32 ص
الفجر الرياضي
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يلتقي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء يوم السبت القادم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلاقي الأهلي نظيره صن داونز مجددا بعد أن لعب ضده في الموسم المقبل وتمكن من عبوره إلى نصف نهائي دوري الأبطال قبل أن يتوج بها المارد الأحمر.
ورفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حضور الجمهور في ملعب القاهرة الدولي الذي يحتضن قمة الأهلي وصن داونز يوم السبت.
وكان الأهلي يأمل في حضور عدد من الجماهير ولو قليل في مباراة صن داونز، لكن قرار الاتحاد الإفريقي كان حاسما بعدم حضور الجمهور لمباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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