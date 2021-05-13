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تعزيزات مكثفة لوضع حد للتوتر بين الإسرائيليين والعرب في المدن الإسرائيلية

الخميس 13/مايو/2021 - 11:38 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، "بتعزيزات مكثفة" لوضع حد للتوتر بين الإسرائيليين والعرب في المدن الإسرائيلية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، توجيهات بمواصلة الغارات على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم إطلاق 345 صاروخًا من غزة سقط منها 255 على مدن وبلدات إسرائيلية.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن بين المواقع المستهدفة مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لحركة "حماس"، ونفقين هجوميين محاذيين للسياج الأمني.

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