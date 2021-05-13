ضبط عاطل لاتهامه بسرقة المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للتصدى لجرائم السرقات.



أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، إستغاث بها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول " وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص بإستيقافه، وطلب منه مساعدته مستجديًا مبلغ مالى، وعقب قيامه بإخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.



ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية") وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا سلاح أبيض "كتر".



بمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالإستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل، المغافلة، والخطف".



بإستهداف مسكنه عثر بداخله على (كمية كبيرة من المسروقات، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى- مجموعة من الشهادات البنكية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



