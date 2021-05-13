Advertisements

ضبط عاطل لاتهامه بسرقة المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة

الخميس 13/مايو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للتصدى لجرائم السرقات.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، إستغاث بها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول " وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص بإستيقافه، وطلب منه مساعدته مستجديًا مبلغ مالى، وعقب قيامه بإخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام  الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية") وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا سلاح أبيض "كتر".

بمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالإستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل، المغافلة، والخطف".

بإستهداف مسكنه عثر بداخله على (كمية كبيرة من المسروقات، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى- مجموعة من الشهادات البنكية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

موسيماني يضع ثنائي الأهلي على الدكة أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

05:19 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق