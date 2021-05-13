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بريطانيا تمنح قرضا بقيمة 148 مليون جنيه استرليني للسودان

الخميس 13/مايو/2021 - 11:25 ص
السودان
السودان
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أعلنت المملكة المتحدة اليوم تقديم  قرضًا قصير الأجل للسودان للمساعدة في سداد متأخراتها  لدي بنك الأفريقي للتنمية.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم أن المملكة المتحدة قدمت 148 مليون جنيه إسترليني بشكل قرض قصير الأجل, مبيناً أن بلاده تتطلع إلى مواصلة العمل مع السودان حتى تتمكن من معاودة دخول أسواق المال وتحقيق تطلعات شعبها.

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قرض من بريطانيا النك الافريقي السودان

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