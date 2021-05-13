بريطانيا تمنح قرضا بقيمة 148 مليون جنيه استرليني للسودان

أعلنت المملكة المتحدة اليوم تقديم قرضًا قصير الأجل للسودان للمساعدة في سداد متأخراتها لدي بنك الأفريقي للتنمية.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم أن المملكة المتحدة قدمت 148 مليون جنيه إسترليني بشكل قرض قصير الأجل, مبيناً أن بلاده تتطلع إلى مواصلة العمل مع السودان حتى تتمكن من معاودة دخول أسواق المال وتحقيق تطلعات شعبها.