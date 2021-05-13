Advertisements
بريطانيا تمنح قرضا بقيمة 148 مليون جنيه استرليني للسودان
الخميس 13/مايو/2021 - 11:25 ص
Advertisements
أعلنت المملكة المتحدة اليوم تقديم قرضًا قصير الأجل للسودان للمساعدة في سداد متأخراتها لدي بنك الأفريقي للتنمية.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم أن المملكة المتحدة قدمت 148 مليون جنيه إسترليني بشكل قرض قصير الأجل, مبيناً أن بلاده تتطلع إلى مواصلة العمل مع السودان حتى تتمكن من معاودة دخول أسواق المال وتحقيق تطلعات شعبها.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements