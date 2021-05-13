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القبض على 12 مسجل شقي خطر بحوزتهم 11 قطعة سلاح بالقليوبية

الخميس 13/مايو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على 12 مسجل شقي خطر بحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري، وضبط 25 تاجر مخدرات في حملة أمنية على مدن ومراكز القليوبية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية يفيد شن حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، أسفرت جهودها عن ضبط 12 مسجل خطر بحوزتهم 11 سلاح ناري وضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من الهيروين والبانجو والحشيش، وضبط 3 قطع سلاح أبيض، كما جرى ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا مختلفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 أشخاص هاربين من المراقبة وتمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7143 حكم قضائي متنوع.

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