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الأحوال المدنية تواصل توجيه المأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي

الخميس 13/مايو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أفاد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة، مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى قرية (قرية نشرت بمركز شرطة قلين) بمحافظة كفرالشيخ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.. لعدد (139) سيدة.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر فرع القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان. 
 
وقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى (لمواطن محجوز بإحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

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