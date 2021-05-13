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توم كروز يزين غلاف Empire

الخميس 13/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اختير النجم توم كروز ليزين غلاف مجلسة امباير بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر مايو الجاري، بلقطة من تصوير فيلم مهمة مستحيلة.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، غلاف المجلة الذي ظهر به كروز على متن دراجة نارية، وكشفت عن جانب من الحوار الذي اجراه خصيصا للعدد.
وفي حواره اعترف توم كروز للمرة الاولى ان ما اشيع عن تعنيه للعاملين بموقع تصوير فيلمه الجديد لعدم اتباعهم لاجراءات الوقاية من كورونا كان صحيحا.

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