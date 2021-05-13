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كشف ملابسات واقعة مالك مطعم بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة  

الخميس 13/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، أنه تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك مطعم كائن بدائرة القسم) وبها جروح قطعية متفرقة وما تبين من الفحص أنه حال تواجد المتوفـى بالمطعم ملكه فوجئ بقيام (عامل سابق بالمطعم - "له معلومات جنائية" مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة) بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، وذلك لوجود خلافات عمل سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين" فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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