إصابة عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مدينة كفر قاسم

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بإصابة عدد من الفلسطينيين في المواجهات الدائرة مع الشرطة الإسرائيلية في مدينة كفر قاسم.

وقد ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 قتيلا بينهم 17 طفلا و6 سيدات، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 388 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.