لتجنب زيادة الوزن.. استشاري تغذية توجه نصائح عند تناول كحك العيد (فيديو)

قالت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية، إن السعرات الحرارية في حلوى العيد متفاوتة وتعتمد على حجم القطعة والمكونات إذ تبلغ الأحجام الطبيعية للكحك نحو 200 سعر حراري، وذلك حسب الحجم والحشو والمكونات، أما السعرات الحرارية في الغُريبة فهي كبيرة نسبيا بواقع 180 سعر حراري حسب المكونات والمكسرات المستخدمة.





وأضافت فرح حسين، خلال حوارها عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن البسكويت السادة أقل حلوى العيد في السعرات الحرارية، بما يتراوح بين 60 إلى 90 سعر حراري، ناصحة بتناول 600 سعر في يوم واحد أو تقسيمها على يومين بما يعادل 3 قطع كحك، حفاظا على مكتسبات الجسم والمنافع التي اكتسبها بسبب صيام شهر رمضان.





وتابعت استشاري التغذية العلاجية: "لو حد بيلعب رياضة ومعندهوش أي مشكلة صحية ممكن يحصل على 1000 سعر لكن مقابل زيادة النشاط الحركي وزيادة نسبة المياه، وألا تكون كل الوجبات دسمة ومقلية، مع الابتعاد عن المياه الغازية والاكثار من المياه، وأن يكون جميع الاستهلاك من حلويات العيد صباحا لأن إفراز هرمونات الحرق يكون في الصباح".



