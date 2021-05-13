عاجل.. استقبال 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم بمطار القاهرة (صور)

استقبلت وزارة الصحة والسكان، قبل قليل، شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" الصيني.





وتقدر الشحنة بحوالي 500 ألف جرعة، وصلت صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي.



