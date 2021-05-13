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عاجل.. استقبال 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم بمطار القاهرة (صور)
الخميس 13/مايو/2021 - 12:03 م
منى صموئيل
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استقبلت وزارة الصحة والسكان، قبل قليل، شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" الصيني.
وتقدر الشحنة بحوالي 500 ألف جرعة، وصلت صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي.
وكانت الوزارة، استقبلت في الساعات الأولى من صباح الخميس، مليون و768 ألفا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، كثاني دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.
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