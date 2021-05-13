كارتيرون يستقر على بديل "شيكابالا" أمام إنبي

يأمل نادي الزمالك في الظفر بنقاط الفوز عندما يستقبل نظيره إنبي مساء غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، متقدماً بأربع نقاط على الأهلي الذي لعب 19 مباراة ويواجه صن داونز في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت.





وسيغيب عن الزمالك قائده محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي أوقفه الاتحاد المصري لمباراتين لسوء السلوك.

وقال المدرب المساعد للزمالك أسامة نبيه، إن غياب شيكابالا سيكون مؤثراً على الفريق.





وأضاف نبيه لموقع الزمالك الرسمي: "شيكابالا لاعب يمتلك إمكانات وخبرات ممتازة، فريقي يركز على مباراة إنبي من أجل مواصلة مشوار الدوري، والهدف واحد هو الفوز دائماً".





واستقر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على تواجد أحمد سيد زيزو على الجانب الأيمن في مركز الجناح ليعوض غياب الفهد الأسمر شيكابالا.





ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نقطة متأخراً بخمس نقاط على المربع الذهبي.