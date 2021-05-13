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بسبب أولوية السير.. كشف ملابسات واقعة مقتل نجار بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة

الخميس 13/مايو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جُثة (نجار مسلح، مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وإتهام شقيقه (لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما على أولوية المرور أثناء السير بأحد الطرق بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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