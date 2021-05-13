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من يدير موقعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

الخميس 13/مايو/2021 - 12:00 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين الحكم الإسباني أنتونيو ميجيل ماتيو لاهوز، لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين والمقرر إقامتها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأصبح لاهوز (44 عاماً) حكماً دولياً منذ عام 2011، وكان حكماً رابعاً في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2019، عندما تغلب ليفربول على توتنهام.

ويظل مكان إقامة المباراة النهائية، المقرر إقامتها 29 من الشهر الجاري، في إسطنبول، ولكن ربما يتم نقل المباراة خاصة بعد أن وضعت الحكومة البريطانية تركيا ضمن القائمة الحمراء التي يحظر السفر إليها خلال جائحة فيروس كورونا.

وذكرت تقارير أن ملعب ويمبلي وملاعب أخرى في البرتغال مرشحة لاستضافة اللقاء.

وقبلها بثلاثة أيام يلتقي فريق فياريال الإسباني مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي في مدينة جدانسك البولندية، ويدير اللقاء الحكم الفرنسي كليمان توربين (38 عاماً).

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